Красноярская блогер и телеведущая Анастасия Поползина скончалась от рака

5 Июль 2020 2020-07-05T09:56:44+03:00

Один из последний снимков Анастасии Поползиной. Фото со страницы Оксаны Хикматулиной в Инстаграм.

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В Ильинской больнице в Москве скончалась от онкологического заболевания красноярская телеведущая и мать троих детей Анастасия Поползина.

О трагедии сообщила подруга Анастасии — инста-блогер Оксана Хикматулина, она написала на своей странице в Инстаграм: «Друзья, вчера в 20:20 по Москве Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим. Сложно подобрать слова в такой ситуации. Мы скоро вернёмся».

Страшный диагноз, рак печени, российские врачи поставили Анастасии Поползиной в январе 2020 года. Она сразу отправилась в Израиль, диагноз подтвердился.

Несколько месяцев лечения в Красноярске результата не принесли, состояние ухудшилось. 22 июня она вместе с подругой внепланово вылетела в московскую больницу.

Подруга Оксана Хикматулина написала тогда в соцсетях:

«…я не считаю, что мое нахождение рядом - самопожертвование. Я с самого начала ее болезни с ней в одной лодке. Так получилось, что из ее друзей только у меня годами накопленные знания о том, где и как лечат онкологию. Это все опыт волонтёрства.

Волонтёры годами помогают незнакомым людям, и понятное дело, что все силы готовы отдать близким...попавшим в беду. Ничего удивительного. Я бы удивилась если у меня было бы иначе».

Сама Анастасия неделю назад написала о своем лечении в московской клинике: "Вчера мне сделали повторное МРТ, которое показало, что метастазы добрались до костного мозга, костей черепа и оболочек мозга. Мы провели в ильинке 4 часа. И было принято решение начать лучевую терапию и повторить ПЭТ. Мы записались на лучевую на пятницу, но так как голова у меня стала болеть сильнее Давид Павлович ускорил этот процесс.

Лучи начнутся завтра! Они будут направлены на зону головного мозга. Мой настрой позитивный, а вот самочувствие «хромает»! Надеюсь, это временно...".

За борьбой Насти с болезнью следили многие красноярцы, собирали деньги на лечение. У нее осталось трое детей — двое мальчиков-подростков и маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU