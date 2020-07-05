2020-07-05T09:56:44+03:00
Общество

Красноярская блогер и телеведущая Анастасия Поползина скончалась от рака

У нее осталось трое детей
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Один из последний снимков Анастасии Поползиной. Фото со страницы Оксаны Хикматулиной в Инстаграм.Один из последний снимков Анастасии Поползиной. Фото со страницы Оксаны Хикматулиной в Инстаграм.
Изменить размер текста:

В Ильинской больнице в Москве скончалась от онкологического заболевания красноярская телеведущая и мать троих детей Анастасия Поползина.

О трагедии сообщила подруга Анастасии — инста-блогер Оксана Хикматулина, она написала на своей странице в Инстаграм: «Друзья, вчера в 20:20 по Москве Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим. Сложно подобрать слова в такой ситуации. Мы скоро вернёмся».

Страшный диагноз, рак печени, российские врачи поставили Анастасии Поползиной в январе 2020 года. Она сразу отправилась в Израиль, диагноз подтвердился.

Несколько месяцев лечения в Красноярске результата не принесли, состояние ухудшилось. 22 июня она вместе с подругой внепланово вылетела в московскую больницу.

Подруга Оксана Хикматулина написала тогда в соцсетях:

«…я не считаю, что мое нахождение рядом - самопожертвование. Я с самого начала ее болезни с ней в одной лодке. Так получилось, что из ее друзей только у меня годами накопленные знания о том, где и как лечат онкологию. Это все опыт волонтёрства.

Волонтёры годами помогают незнакомым людям, и понятное дело, что все силы готовы отдать близким...попавшим в беду. Ничего удивительного. Я бы удивилась если у меня было бы иначе».

Сама Анастасия неделю назад написала о своем лечении в московской клинике: "Вчера мне сделали повторное МРТ, которое показало, что метастазы добрались до костного мозга, костей черепа и оболочек мозга. Мы провели в ильинке 4 часа. И было принято решение начать лучевую терапию и повторить ПЭТ. Мы записались на лучевую на пятницу, но так как голова у меня стала болеть сильнее Давид Павлович ускорил этот процесс.

Лучи начнутся завтра! Они будут направлены на зону головного мозга. Мой настрой позитивный, а вот самочувствие «хромает»! Надеюсь, это временно...".

За борьбой Насти с болезнью следили многие красноярцы, собирали деньги на лечение. У нее осталось трое детей — двое мальчиков-подростков и маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае следователи проверяют обстоятельства гибели женщины на озере во время урагана
Красноярская блогер и телеведущая Анастасия Поползина скончалась от рака
Красноярская медсестра, переболевшая «короной»: «Ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу»
В Красноярском крае от коронавируса впервые умерли медработники
Повеселились с размахом: в Хакасии на корпоративе из сейфа украли 200 тысяч рублей
В Красноярском крае ввели карантин из-за бешенства у кошки
В Красноярске 18 лет назад в речном порту нашли труп: стало известно, кто убил
В Красноярском крае лейтенант избил рядового прямо в казарме воинской части
«Заверни деньги в черный носок»: в Красноярске пенсионерка отдала лже-целительнице за лечение 1,1 миллиона рублей
Поисковики Сибирского федерального округа готовятся к слету онлайн
Данные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человек
В Красноярске тушат пожар в популярном гостиничном комплексе
В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»
Камеры видеофиксации на трассах Красноярского края: где установлены и в каком количестве
В Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка
На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей
Житель Красноярского края избил друга, чтобы обвинить в побоях участкового
Экс-чиновника администрации Ленинского района отправили под суд за взятку
Здание правительства Красноярского края укрепят и подсветят
Много гроз, мало дождей. В лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров
В Хакасии будут судить насильника, напавшего на мать и 7-летнюю дочь
В Туве нашли тело потерявшегося 4-летнего малыша: пьяная мать не заметила пропажи
Коронавирус в Красноярске на 3 июля 2020: за сутки погибли 9 пациентов
Общественники просят губернатора отменить запрет на продажу алкоголя вечером
Режим расходов Богучанской ГЭС продлен до августа