2020-07-11T18:55:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае

Это санитарка из Ачинска Светлана Шлякова
Ася ЖУКОВА
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Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае. Фото: соцсети.Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае. Фото: соцсети.
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Еще один медик с коронавирусом умер в Красноярском крае. Это санитарка психоневрологического диспансера Ачинска Светлана Шлякова. Ей было 49 лет, сообщили наши коллеги с телеканала «ОСА».

Отделение, где работала Светлана Яковлевна, в начале июня закрыли на карантин. Однако женщина осталась в первой смене. Уже 5 июня у нее поднялась температура. А потом пациентка попала в инфекционный госпиталь. Но ее состояние ухудшалось, поэтому приняли решение о переводе в краевую больницу. Увы, 24 июня Светланы не стало.

- Светлый человек, всегда на позитиве, - вспоминают знакомые. – Не унывала, подбадривала коллег: «Прорвемся».

Напомним, Светлана Шлякова – третий медик с ковидом, погибший в Ачинске. Также два работника больницы умерли в Уяре и один в Красноярске.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, близки и коллегам Светланы Яковлевны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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