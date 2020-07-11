2020-07-11T06:46:32+03:00
Происшествия

Внедорожник влобовую влетел в автобус с вахтовиками в Красноярском крае

Есть пострадавшие [фото]
Ася ЖУКОВА
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Внедорожник влобовую влетел в автобус с вахтовиками в Красноярском крае. Фото: интернет-ресурс "Стрелка".Внедорожник влобовую влетел в автобус с вахтовиками в Красноярском крае. Фото: интернет-ресурс "Стрелка".
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На трассе Красноярск – Енисейск внедорожник, которым управляла 50-летняя женщина, лоб в лоб врезался в автобус с вахтовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла поздно вечером 10 июля. Как оказалось, водитель внедорожника на мокрой трассе потеряла управление и влетела в автобус, в котором находились почти 40 пассажиров. В результате столкновения никто из них не пострадал. А вот женщина получила травмы, попала в больницу.

Пострадала женщина-водитель иномарки. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пострадала женщина-водитель иномарки. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На месте ДТП работали экипажи ДПС. Организовали объезд участка, обеспечивали безопасность движения, а также помогли увезти пассажиров автобуса.

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- На место происшествия направлены оперативные службы, в том числе и служба главного управления краевого МЧС. Движение на участке ограничено, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС. - Сотрудники ГИБДД организовали объезд данного участка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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