В Туве из-за коронавируса ограничили посещение водных объектов

9 Июль 2020 2020-07-09T03:50:52+03:00

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Информация для тех, кто планирует посетить популярные озера и места отдыха в Туве. В республике из-за коронавируса ограничили посещение водных объектов, сообщает ГУ МЧС России по республики. На подъездах появятся контрольно-пропускные пункты, МЧС и полиция будет осуществлять контроль над соблюдением ограничительных мер. Запрет касается как жителей республики, так и туристов, приезжающих из других регионов, в частности из Хакасии и Красноярского края.

Добавим, что изначально запрет вводился с 1 по 10 июля. Сейчас правительство Тувы предпринимает все меры для стабилизации обстановки, связанной с коронавирусом. По последним данным на утро 9 июля там официально зафиксировано 5280 случаев заболевания при численности населения 327,4 тысячи человек (для сравнения в Красноярском крае 9 978 случаев при численности 2,9 миллионов человек).

Covid-статистика в Туве в последнее время выглядит обнадеживающе. Последние семь суток идет снижение показателя выявляемости больных. Тем не менее, специалисты дают очень осторожные прогнозы и считают эпидситуацию не совсем устойчивой.

ИСТОЧНИК KP.RU