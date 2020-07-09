2020-07-09T03:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 июля 2020: количество зараженных подбирается к отметке в 10 тысяч человек

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 9 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 июля 2020Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 июля 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 9 июля в Красноярском крае официально зарегистрировано 9 978 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки количество увеличилось на 130. География распространения – 57 территорий края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 347,2. Темп прироста за сутки – 1,3 %.

По количеству выздоровевших: всего с начала эпидемии в крае – 5 732 человека (более половины), за сутки выписано 311 человек. Однако растет и количество летальных исходов: за сутки умерли 9 человек с COVID-19, а всего 181. Под медицинским наблюдением находятся 1 872 человека, за сутки взято под наблюдение 193. Снято с наблюдения за сутки – 213 человек.

За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 440 910, из них за последние сутки – 7 426.

Добавим, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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