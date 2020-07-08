2020-07-08T15:56:39+03:00
Общество

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

По итогам тестирования в Красноярске скорость скачивания составила 31,47 Мбит/с
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МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года. Фото: МегаФонМегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года. Фото: МегаФон
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Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. Лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд признан МегаФон.

Исследование было основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет получить полные и объективные данные в любой локации. Для рейтинга было сделано более 2,9 миллионов таких замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

И вот результаты: в целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс. Конкретно в Красноярском крае во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 15,6 тысяч тестов. Средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон составила 31,47 Мбит/с. Для сравнения в Москве этот показатель – 48,50 Мбит/с, в Новосибирске 42,95 Мбит/с, а в Санкт-Петербурге – 29,87 Мбит/с.

- Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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