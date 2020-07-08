На Ярыгинском проезде на месяц ограничили движение для очистки участка
Красноярских водителей предупредили об ограничениях в районе Ярыгинского проезда. В ближайший месяц движение на участке будет затруднено, и автовладельцам лучше заранее подумать об объезде.
Известно, что ограничительные меры вводятся с с 8 июля по 22.00 8 августа на участке в 20 метров длинной.
Мера вынужденная. Участок вплотную прилегает к дамбе и Абаканской протоке - настала пора позаботиться об очистке водоотпускных сооружений. За месяц ремонтники обещают управиться, однако проезд на данном участке все это время будет сужен. И значительно.
Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что минэкологии края готово потратить на очистку Абаканской протоки почти 24 миллиона рублей. Добавим, что причиной засорения и заболачивания протоки экологи называют строительство микрорайона Белые росы.
ИСТОЧНИК KP.RU