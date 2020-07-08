На Ярыгинском проезде на месяц ограничили движение для очистки участка

8 Июль 2020 2020-07-08T14:42:25+03:00

Дамбу будут чистить и со стороны острова Отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярских водителей предупредили об ограничениях в районе Ярыгинского проезда. В ближайший месяц движение на участке будет затруднено, и автовладельцам лучше заранее подумать об объезде.

Известно, что ограничительные меры вводятся с с 8 июля по 22.00 8 августа на участке в 20 метров длинной.

Мера вынужденная. Участок вплотную прилегает к дамбе и Абаканской протоке - настала пора позаботиться об очистке водоотпускных сооружений. За месяц ремонтники обещают управиться, однако проезд на данном участке все это время будет сужен. И значительно.

Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что минэкологии края готово потратить на очистку Абаканской протоки почти 24 миллиона рублей. Добавим, что причиной засорения и заболачивания протоки экологи называют строительство микрорайона Белые росы.

ИСТОЧНИК KP.RU