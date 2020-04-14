На очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T15:29:02+03:00

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На очистку Абаканской протоки министерство экологии края готово потратить 23,8 миллионов рублей. Они будут выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов".

Тендер уже появился на портале госзакупок. Заявки принимают до 17 апреля, торги состоятся 20 апреля. Будущему подрядчику предстоит избавить акваторию протоки от водорослей от Коммунального моста до Ярыгинского проезда, то есть почти 2 километра. Работы начнутся сразу же после заключения контракта и должны завершиться до 20 октября.

С протокой все понятно, но в контракте указан еще ряд работ, не связанный с очисткой воды. Это очистка берегов от мусора и деревьев. Под вырубку пойдут около 1,5 штук низкорослых растений, в основном диаметром до 11 сантиметров. Как это воспримут горожане, пока неизвестно. В последние годы любые вырубки деревьев в Красноярске вызывают протест.

Добавим, что причиной засорения Абаканской протоки экологи называют возведение микрорайона «Белые росы».

ИСТОЧНИК KP.RU