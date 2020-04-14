2020-04-14T15:29:02+03:00
Общество

На очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублей

Ее вновь хотят сделать пригодной для купания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублейНа очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублейФото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

На очистку Абаканской протоки министерство экологии края готово потратить 23,8 миллионов рублей. Они будут выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов".

Тендер уже появился на портале госзакупок. Заявки принимают до 17 апреля, торги состоятся 20 апреля. Будущему подрядчику предстоит избавить акваторию протоки от водорослей от Коммунального моста до Ярыгинского проезда, то есть почти 2 километра. Работы начнутся сразу же после заключения контракта и должны завершиться до 20 октября.

С протокой все понятно, но в контракте указан еще ряд работ, не связанный с очисткой воды. Это очистка берегов от мусора и деревьев. Под вырубку пойдут около 1,5 штук низкорослых растений, в основном диаметром до 11 сантиметров. Как это воспримут горожане, пока неизвестно. В последние годы любые вырубки деревьев в Красноярске вызывают протест.

Добавим, что причиной засорения Абаканской протоки экологи называют возведение микрорайона «Белые росы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублей
Величина прожиточного минимума в Красноярском крае увеличена
Систему дистанционного обучения корректируют
Сервисная выручка в салонах связи Tele2 увеличилась в девять раз
Красноярским детям будут читать сказки на ночь по горячей линии
Райффайзенбанка продляет карты с истекшим сроком действия
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Красноярском
С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали 55 человек
Райффайзенбанк: число переводов на брокерские счета в марте выросло
В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школы
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Коронавирус в Красноярске: у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19
В Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру