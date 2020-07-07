Вербовщик террористов захвачен в Красноярском крае

7 Июль 2020 2020-07-07T08:55:51+03:00

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В Норильске Красноярского края задержан вербовщик террористов. Об этом сообщили gornovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по региону.

Как оказалось, подозреваемый был приверженцем радикального ислама. И убеждал одного из местных жителей уехать в Сирию, вступить там в запрещенную террористическую организацию, чтобы принять участие в военных действиях.

Однако в конце концов, на вербовщика вышли силовики. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение взрыва, поджога или иных действий, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями». Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU