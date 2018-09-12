ФСБ показала кадры спецоперации по захвату контрабандистов в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T10:51:41+03:00

И это не учения: преступники перевозили в тайниках рыбу и черную икру [видео]

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Оперативники ФСБ, транспортная полиция и Западно-Сибирский следком на транспорте вывели на чистую воду крупную рыбу - сеть контрабандистов, поставлявших с Севера Красноярского края осетра и черную икру тоннами. Организовала все жительница Красноярска, предприниматель, у которой была сеть магазинов в аэропорту Емельяново (Красноярск). Там женщина долгое время успешно продавала черную икру и ценную рыбу заезжим туристам. Те с удовольствием покупали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668397" frameborder="0"></iframe> Оперативная съемка. Задержание ОПГ. Видео: УФСБ по Красноярскому краю.

Но отлаженный криминальный бизнес рухнул в один день, когда к женщинн нагрянули люди в форме и масках. Выяснилось, что покупала женщина все на севере края, речным транспортом в специально оборудованных тайниках черная икра и рыба доставлялась в Красноярск. Последняя партия оказалось особенно крупной.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

- Оперативниками УФСБ выявлена группа лиц, осуществлявших посредничество в перевозке и хранении незаконного товара, среди них - работники транспортного судна, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка ФСБ. - В ходе обследований помещений по нескольким адресам, в том числе, при осмотре мест хранения и транспортировки, оперативниками обнаружено и изъято более 1 т. рыбы осетровых пород и более 50 литров черной икры.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых договорами РФ». Группе преступников грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей - каждому.

КОММЕНТАРИЙ

Контрабанда осетра – очень высокодоходный, но и очень рискованный бизнес

Дмитрий Бартко, заместитель начальника красноярского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов:

- Эксперт легко отличит, осетр это, выращенный в неволе, или незаконно выловленный.По пищевому тракту, - у первого, если вспороть брюхо, в нем будет гранулированный корм, а у второго – мошки, бабочки, личинки и прочее. В Красноярском крае браконьеры везут осетра с северов, в основном из Туруханского района. Это очень доходный бизнес. Самые последние люди в цепочке, - продавцы на рынке, зарабатывают в сезон, когда идет добыча осетра, до 60 000 рублей в месяц. Организаторы же преступного бизнеса, - очень и очень богатые люди, владеющие недвижимостью, у них по нескольку машин, счета в банках и прочее.

При этом, казалось бы, зачем везти браконьерского осетра, если его в огромном количестве выращивают на так называемых «рыбьих фермах», и любой может приехать, купить живую рыбу, совершенно законно. Такая есть даже в центре Красноярска на Енисее в районе Центрального парка, - даже ехать далеко не нужно. В супермаркетах его полно.

Но вот осетр, выросший в неволе на искусственных кормах, которому два-три года и все, его продают, по вкусовым качествам, конечно, отличается от того, что выловлен в живой реке. Там совсем другой вкус, цвет, запах, жирность. (Хотя по мне, так осетр – рыба на любителя. Ну, раз-два в год его поешь, больше и не хочется).

Однако не воспринимайте это как рекламу. Во-первых, осетр крупный, которого выловили браконьеры, рос 40-60 лет! Элементарно, это редкая древняя рыба, пусть и не краснокнижная.

Во-вторых, нынешние браконьеры, молодое, скажем так, поколение, не знает правил и тонкостей разделки этой рыбы.

А в ней есть яд, и если сразу не вырезать так называемую визигу, могут быть серьезные последствия отравления.

При всем при этом еще два года назад очень сложно было с криминалом в этой сфере бороться. Сибирский осетр не занесен в красную книгу. И хотя запрещен к вылову разного рода международными договорами, конвенциями, вроде как не попадал под статью 258 УК «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых договорами РФ».

И вы сами видели, все рынки были завалены осетром, в том числе незаконно выловленным.

Но в 2016 году нам удалось добиться в прокуратурах, судах, другого отношения к этой проблеме.

И незаконный вылов, перевозку, продажу осетра стали квалифицировать по этой серьезной уголовной статье.

Кроме нашего - полиция, транспортная полиция, вот даже ФСБ. Так что перевозить его стало очень рискованно, к облавам подключились активно серьезнейшие ведомства.