Памятка красноярским туристам: как правильно выбрать место для установки палатки?

5 Июль 2020 2020-07-05T11:07:57+03:00

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Сегодня ночью сильный ураган стал причиной гибели женщины на озере Маслеево в Дзержинском районе. Сосна упала на палатку, в которой спала женщина с 13-летней дочерью. Женщина погибла. Подробности ЧП здесь

Июль – самый любимы месяц для любителей отдыха на озерах края, базы отдыха не вмещают всех желающих, многие ставят палатки. И красноярский Центр путешественников решил напомнить туристам основные правила выбора места под палатку.

1. Предпочтительна опушка леса. Комаров там меньше, чем в самом лесу, но ветрено. Рядом с водоемами комаров, наоборот, больше. К тому же по утрам в низине ощутимо прохладно.

2. Устанавливая палатку, выбирайте плоское или возвышенное место. В случае дождя, палатка не должна оказаться в луже или быть смытой потоком, несущимся со склона близлежащего холма. Если небольшой уклон все-таки есть, ставьте "дом" так, чтобы спать головой на возвышении. Так, по крайней мере, удобнее.

3. Старайтесь поставить палатку там, где есть тень. Так вы убережете ее от перегрева. Очень хороша тень от деревьев. Но не под сухостоем и большими, старыми деревьями.

4. Обратите внимание на муравейники и муравьиные тропы.

5. Организуйте свободный вход. Ориентировать палатку нужно входом на поляну. Желательно, чтобы рядом с входом не было деревьев, дабы предотвратить появление шишек и не превращать ночное возвращение «домой» в прогулку по лабиринту наощупь.

6. Обращайте внимание на корни – на них очень неудобно лежать. Перед тем как расстелить палатку, очистите площадку от шишек, веточек и другого мусора. Особенно от консервных банок, стекла в том числе и битого. Нередки случаи травматизма колюще-режущими предметами, "забытыми" под палаткой.

7. Ставьте палатку на некотором удалении от костра. Так, чтобы до нее не долетали искры. Оцените преимущественное направление ветра, чтобы дым не шел в сторону Вашего жилья.

8. Кроме муравьиных троп, опасны и человеческие. Устанавливайте палатку на разумном отдалении от них, иначе ночью кто-нибудь споткнется о вас. На веревочки желательно повесить тряпочки/полиэтиленовые пакеты.

9. Отнеситесь внимательно к ветрозащищенности. Палатка, а особенно высокая полубочка должна быть защищена от порывов ветра. Лучшее расположение — вдоль естественного укрытия.

10. Не нужно обкладывать палатку канистрами с маслом, тосолом, бензином. Ибо все эти вещества огнеопасны, ядовиты и являются хорошими растворителями для ткани палатки.

ИСТОЧНИК KP.RU