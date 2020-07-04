В Красноярске тушат пожар в популярном гостиничном комплексе

4 Июль 2020 2020-07-04T11:05:34+03:00

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В Красноярске произошел пожар в популярном гостиничном корпусе. Информацию о ЧП передает пресс-служба МЧС. На пульь дежурного диспетчера поступил сигнал о возгорании в гостиничном комплексе «Каштак», который находится на улице 2-й Боровой. Это в Свердловском районе, недалеко от фан-парка «Бобровый лог».

Загорелось кровля отдельно стоящего кафе, площадь, охваченная огнем, составила 80 квадратных метров. Это максимум, в 14:28 пожарным удалось локализовать огонь. Теперь осталось его полностью потушить и пролить поверхность, чтобы исключить возможность повторного загорания. На месте работают 22 человека и 6 единиц техники. В том числе от МЧС 19 человек и 5 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU