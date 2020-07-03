В Туве нашли тело потерявшегося 4-летнего малыша: пьяная мать не заметила пропажи

3 Июль 2020 2020-07-03T11:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

СК Тувы возбудил уголовное дело по исчезновению 4-летнего малыша, он пропал накануне в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района. Напомним, нетрезвая мать не заметила, когда ребенок исчез и хватилась сына только ближе к вечеру. Другие дети видели мальчика у реки. Как оказалось, это был последний раз, когда его видели живым. тело ребенка обнаружили в 500 метрах от места исчезновения вниз вниз по течению. Региональный СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 4-летнего мальчика.

- В ходе осмотра на теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено. Для установления причины смерти 4-летнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Поведение матери также в зоне пристального внимания следователей. не исключено, что в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

ИСТОЧНИК KP.RU