В Туве ищут пропавшего 4-летнего малыша: последний раз его видели на реке

3 Июль 2020 2020-07-03T08:03:39+03:00

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В Туве, в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района пропал 4-летний мальчик. Сообщение об исчезновении малыша поступило в полицию вечером в четверг, 2 июля. Известно, что последний раз ребенка живым видели на реке. СК организовал доследственную проверку случившегося. По данным следователей мать мальчика хватилась его только в районе 5 часов вечера, но как и когда он пропал, женщина сообщить не смогла. Она была сильно пьяна. Следствие не исключает, что малыш мог попросту утонуть.

- В настоящее время по факту безвестного исчезновения проведены осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители, в том числе и малолетние, которые находились на берегу реки, по поручению следователя в поисках задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России, ожидается помощь добровольцев из числа местных жителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в СК по Туве.

На место пропажи мальчика выехала следственная группа. Сейчас прочесывают берег.

ИСТОЧНИК KP.RU