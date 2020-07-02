2020-07-02T05:09:21+03:00
Общество

Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа

Указ подписал губернатор Александр Усс
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа.Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до августа. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

Детские оздоровительные и пришкольные лагеря перестали работать с 1 мая до 30 июня - из-за угрозы коронавируса. Планировалось, что их могут запустить 1 июля, но теперь запрет продлен еще на месяц - как минимум. Единственное исключение: лагерь «Гагаринец». Туда отправляет на отдых своих воспитанников «Канский детский дом имени Гагарина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детские лагеря в Красноярском крае 2020: когда дети смогут поехать в летние лагеря

21 мая Анна Попова, глава Роспотребнадзора обозначила, что летнюю оздоровительную кампанию можно будет проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной.

В Красноярском крае пока эпидемиологическую ситуацию благоприятной назвать нельзя, режим самоизоляции действует до 14 июня. Тем не менее в крае идет активная подготовка к летней оздоровительной компании - 2020, детские лагеря готовятся к работе этим летом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске изменился режим работы травмпунктов
Красноярцев предупредили о жаре до +37
Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа
Тува поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года
В Красноярске с 1 июля закрыт проезд грузовому транспорту на ул. Железнодорожников
Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020: комментарий председателя Избиркома Красноярского края
С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса
В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края
В минздраве Красноярского края прокомментировали рекордную смертность от коронавируса за сутки, 17 человек
В Красноярске с 1 июля изменился режим работы травмпунктов
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: где живут самые активные избиратели
Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: проголосовали почти половина избирателей
Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 1 июля 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня
В Красноярском крае бабушка, переходящая дорогу, устроила аварию
В Туве и-за коронавируса продлен режим самоизоляции