2 Июль 2020 2020-07-02T05:09:21+03:00

Детские лагеря в Красноярском крае будут закрыты до августа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Детские лагеря в Красноярском крае не откроются до августа. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

Детские оздоровительные и пришкольные лагеря перестали работать с 1 мая до 30 июня - из-за угрозы коронавируса. Планировалось, что их могут запустить 1 июля, но теперь запрет продлен еще на месяц - как минимум. Единственное исключение: лагерь «Гагаринец». Туда отправляет на отдых своих воспитанников «Канский детский дом имени Гагарина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детские лагеря в Красноярском крае 2020: когда дети смогут поехать в летние лагеря

21 мая Анна Попова, глава Роспотребнадзора обозначила, что летнюю оздоровительную кампанию можно будет проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной.

В Красноярском крае пока эпидемиологическую ситуацию благоприятной назвать нельзя, режим самоизоляции действует до 14 июня. Тем не менее в крае идет активная подготовка к летней оздоровительной компании - 2020, детские лагеря готовятся к работе этим летом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU