Детские лагеря в Красноярском крае 2020: когда дети смогут поехать в летние лагеря

21 мая Анна Попова, глава Роспотребнадзора обозначила, что летнюю оздоровительную кампанию можно будет проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной.

В Красноярском крае пока эпидемиологическую ситуацию благоприятной назвать нельзя, режим самоизоляции действует до 14 июня. Тем не менее в крае идет активная подготовка к летней оздоровительной компании - 2020, детские лагеря готовятся к работе этим летом.

- Подготовка к оздоровительному сезону велась весь год, - пояснили в министерстве образования Красноярского края. - Учреждения производили ремонт, закупали необходимое оборудование. Отмена ограничений не произойдет по щелчку, но в случае соответствующего распоряжения все наши учреждения сразу будут готовы принять детей. Конечно, с соблюдением всех необходимых требований. Более того, пришкольные лагеря в районах края, где уже снят режим самоизоляции, заработали с сегодняшнего дня.

Для того, чтобы соблюсти все нормы, число детей, которые смогут отдохнуть в летних лагерях, существенно сократиться. Поэтому не все желающие смогут отдохнуть этим летом. В первую очередь отправят отдыхать детей из детских домов края, затем из многодетных, малообеспеченных, социально-незащищенных семей. Остальные места будут распределяться в порядке очередности.

КОНКРЕТНО

Особенности летней оздоровительной кампании - 2020

- сокращение сроков смены. Вместо 21 дня стандартной лагерной смены до максимум 14 дней непрерывного пребывания ребенком на базе лагеря.

- отмена родительских дней

- обязательный ежедневный контроль всех отдыхающих медицинским работником лагеря. Контроль и измерение температуры каждого ребенка, с момента отправления и прибытия в лагерь, до момента отправки отдыхающих домой.

- полная и ежедневная дезинфекция лагеря. Также в учреждениях должны быть созданы запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.

- проживание в номерах не более трех человек, на раздельно стоящих кроватях. Удобства должны располагаться в номере у проживающих.