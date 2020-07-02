2 Июль 2020 2020-07-02T04:43:25+03:00

Тува поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Республика Тыва поставила двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию России 1 июля 2020 года. Здесь ЗА внесения изменений в Конституцию проголосовали почти 97% жителей, а точнее 96,79%. Против были только 2,99%.

И еще один рекорд: Тува вошла в пятерку самых активных регионов. На избирательные участки пришли больше 92,8 % жителей!

Данные по республике. Фото: сайт ЦИК Тувы.

Напомним, для республики это своеобразная традиция. Здесь практически постоянно регистрируют феноменально высокую явку на выборы.

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Самые активные: Тува показала лучшую явку в Сибири за три дня голосования по Конституции

Жители Тувы активнее всех в Сибири голосуют по поправкам в Конституцию Российской Федерации. За три дня республика по сравнению с другими территориями поставила своеобразный рекорд, сообщили на сайте Центризбиркома. Это 47,9% (больше 94 тысячи проголосовавших)!

Красноярский край и Хакасия традиционно оказались в «середняках»: по 20,1%. У Новосибирской области 17%, Томской - 16,9%, Алтайского края - 16,8% (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU