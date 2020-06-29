29 Июнь 2020 2020-06-29T09:31:28+03:00

Самые активные: Тува показала лучшую явку в Сибири за три дня голосования по Конституции. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жители Тувы активнее всех в Сибири голосуют по поправкам в Конституцию Российской Федерации. За три дня республика по сравнению с другими территориями поставила своеобразный рекорд, сообщили на сайте Центризбиркома. Это 47,9% (больше 94 тысячи проголосовавших)!

А наиболее низкая ставка зафиксирована в Иркутской области. С 25 по 28 июня здесь проголосовали только 222,5 тысяч человек. То есть 11,9%.

Довольно высокие показатели у Кемеровской области - 39,9% (795,9 тысяч), Омской - 34% (528,5 тысяч). У них второе и третье место.

Красноярский край и Хакасия традиционно оказались в «середняках»: по 20,1%. У Новосибирской области 17%, Томской - 16,9%, Алтайского края - 16,8%.

Напомним, голосование продлится с 25 июня до 1 июля. За ним наблюдают больше 7,2 тысяч человек. Первый день июля объявлен в России официальным выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU