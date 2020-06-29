29 Июнь 2020 2020-06-29T14:46:09+03:00

После звонка о подозрительном предмете в центр Красноярска стянули экстренные службы. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В понедельник, 29 июля, в полицию Красноярска позвонил неизвестный. По его словам, в торговом центре «Хамелеон» был замечен опасный предмет, сообщает ТВК.

Тут же на место выдвинулись оперативные службы. Здание было огорожено сигнальной лентой.Его тщательно осматривали, в том числе проверял кинолог с собакой.

Однако ничего подозрительного обнаружено не было, комментируют в полиции. Посетителям центра ничего не угрожает. Личность звонившего устанавливается.

Напомним, несколькими днями ранее пришло подобное сообщение об опасном предмете на мосту через Базаиху. Но проверка не выявила никакой угрозы.

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Тут же были подняты на ноги все оперативные службы города. Подозрительный предмет обнаружили на Свердловской, в районе дома №163/12. Участок практически вплотную прилегает к многоэтажкам.

- К месту выезжала опергруппа главного управления МЧС по Красноярскому краю, - сообщили спасатели (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU