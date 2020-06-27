Спасатели обнаружили у моста через Базаиху подозрительный предмет: выезжала группа разминирования
Группа разминирования выезжала к автомобильному мосту через Базаиху в Красноярске - здесь обнаружили подозрительный предмет, Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, в региональном главке МЧС, сообщение поступило от оперативного дежурного УФСБ в 08.40 по местному времени в субботу, 27 июня..
Тут же были подняты на ноги все оперативные службы города. Подозрительный предмет обнаружили на Свердловской, в районе дома №163/12. Участок практически вплотную прилегает к многоэтажкам.
- К месту выезжала опергруппа главного управления МЧС по Красноярскому краю, - сообщили спасатели.
Район сразу же оцепили. Тщательная проверка участка заняла более двух часов. Однако, к счастью, тревога оказалась ложной. Никакой опасности в районе автомобильно моста через реку спасатели и кинологи не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU