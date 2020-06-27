Спасатели обнаружили у моста через Базаиху подозрительный предмет: выезжала группа разминирования

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:09:40+03:00

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Группа разминирования выезжала к автомобильному мосту через Базаиху в Красноярске - здесь обнаружили подозрительный предмет, Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, в региональном главке МЧС, сообщение поступило от оперативного дежурного УФСБ в 08.40 по местному времени в субботу, 27 июня..

Тут же были подняты на ноги все оперативные службы города. Подозрительный предмет обнаружили на Свердловской, в районе дома №163/12. Участок практически вплотную прилегает к многоэтажкам.

- К месту выезжала опергруппа главного управления МЧС по Красноярскому краю, - сообщили спасатели.

Район сразу же оцепили. Тщательная проверка участка заняла более двух часов. Однако, к счастью, тревога оказалась ложной. Никакой опасности в районе автомобильно моста через реку спасатели и кинологи не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU