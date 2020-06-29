2020-06-29T15:15:00+03:00
Общество

Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 29 июня 2020 года: кто выиграл квартиру сегодня

Публикуем результаты розыгрыша Викторина2020.рф на 29 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 29 июня 2020 года: кто выиграл квартиру сегодня.Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 29 июня 2020 года: кто выиграл квартиру сегодня.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, кто победил в розыгрыше викторины на знание Конституции в понедельник 29 июня. Как и ранее, призовые номера озвучили в прямом эфире программы «Утро на Енисее».

Итак, квартиру с панорамным видом на Енисей получит участник розыгрыша из Эвенкии, его номер 2155247. Автомобиль достанется обладателю счастливого номера 0408646 из Красноярска.

Один новый смартфон выиграл житель Норильска 1460236, еще один – 2169724 – участник из Абанского района. А сразу три вручат красноярцам, чьи номера 0463153, 0318914 и 0982289.

Поздравляем победителей!

Напоминаем, викторину на знание Конституции проводит «Ассоциация юристов России». Принять участие может любой гражданин России, достигший возраста 18 лет. Для этого нужно прийти на голосование по поправкам в Конституцию до 1 июля. Найти волонтеров в желтой форме рядом с избирательным участком. А затем ответить на 5 вопросов из специального бланка. Правильность неважна – в розыгрыше принимают участие ВСЕ заполненные бланки.

Проверить свои номера можно на сайте викторина2020.рф. Розыгрыши продолжаются. Удачи!

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Викторина от Ассоциации юристов пройдет с 25 июня по 1 июля. Бланки с вопросами можно будет получить около избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию страны. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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