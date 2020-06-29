Красноярская прокуратура закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:33:06+03:00

Они не были внесены в реестр

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Прокуратура Каратузского района Красноярского края закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса. Об этом сообщили оперштабе со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Во время мониторинга в интернете сотрудники обнаружили сайт, где шла торговля препаратами от COVID-19. Притом что в государственный реестр лекарства внесены не были, сведения об их потенциальной опасности отсутствовали.

Таким образом, зайти и приобрести средство мог любой желающий. Никакой регистрации и пароля для этого не требовалось.

Между тем за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств предусмотрена ответственность, уголовная или административная. Так что прокурор подал иск в суд, и доступ к сайту был ограничен.

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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 29 июня 2020: COVID-19 диагностирован еще у 141 пациента

По данным оперативного штаба Красноярского края на 29 июня 2020 года, количество заболевших коронавирусом возросло до 8760. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили еще 141 пациенту.

Инфекция проникла в 55 городов и районов края. Впервые случай заражения был зарегистрирован в Бирилюсском районе. За все время вылечили 3639 (+103 в сутки), погибли 115 (+0 в сутки).

Из 141 нового случая 122 зафиксировано в Красноярске, остальные – на территориях. Темп прироста за сутки – 1,6% (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU