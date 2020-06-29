2020-06-29T11:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярская прокуратура закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса

Они не были внесены в реестр
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярская прокуратура закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса.Красноярская прокуратура закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Прокуратура Каратузского района Красноярского края закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса. Об этом сообщили оперштабе со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Во время мониторинга в интернете сотрудники обнаружили сайт, где шла торговля препаратами от COVID-19. Притом что в государственный реестр лекарства внесены не были, сведения об их потенциальной опасности отсутствовали.

Таким образом, зайти и приобрести средство мог любой желающий. Никакой регистрации и пароля для этого не требовалось.

Между тем за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств предусмотрена ответственность, уголовная или административная. Так что прокурор подал иск в суд, и доступ к сайту был ограничен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 29 июня 2020: COVID-19 диагностирован еще у 141 пациента

По данным оперативного штаба Красноярского края на 29 июня 2020 года, количество заболевших коронавирусом возросло до 8760. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили еще 141 пациенту.

Инфекция проникла в 55 городов и районов края. Впервые случай заражения был зарегистрирован в Бирилюсском районе. За все время вылечили 3639 (+103 в сутки), погибли 115 (+0 в сутки).

Из 141 нового случая 122 зафиксировано в Красноярске, остальные – на территориях. Темп прироста за сутки – 1,6% (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавший в тайге мужчина с тату «Остановите Землю» через неделю вышел к людям
Экс-главврач перинатального центра Андрей Павлов идет под суд
Новый прокурор Красноярского края вступил в должность
В Дивногорске школьник на мопеде сбил 3-летнюю девочку
Красноярская прокуратура закрыла сайт с опасными лекарствами от коронавируса
Павильоны без спиртного
Налоговая декларация за три минуты в Райффайзен Бизнес Онлайн
Самые активные: Тува показала лучшую явку в Сибири за три дня голосования по Конституции
Tele2 запускает тариф для геймеров
На Красноярском море топит пляжи
В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Красноярские садоводы могут получить гранты до 100 тысяч рублей
Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца
В лесах на севере Красноярского края введен режим ЧС
Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года
Кот убил огромную змею в Красноярском крае
За выходные в Красноярском крае утонули трое детей
В Красноярске и крае стали известны победители в розыгрыше машины и двух квартир в викторине по Конституции