Коронавирус в Красноярске, последние новости на 29 июня 2020: COVID-19 диагностирован еще у 143 человек

По данным оперативного штаба Красноярского края на утро 29 июня 2020 года, количество заболевших коронавирусом возросло до 8619. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили еще 143 пациентам.

Инфекция проникла в 54 города и района. Из 143 новых случаев 100 зафиксировано в Красноярске, остальные – на территориях. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 299,9, темп прироста за сутки – 1,7%.

Под медицинским наблюдением на дому – 1428 человек, за последние сутки взято 117. Снято с контроля 20 434, за последние сутки - 23. Всего проведено тестов на коронавирус 376 293, за минувший день– 7 473.

Круглосуточная «горячая линия» - 8 800 100 56 53.

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Однако в последнее время в социальных сетях появилась информация: никаких озер не ждите – на границе между краем и республикой якобы стоят полицейские посты и поворачивают назад все автомобили, на которых значится регион 24 или 124. А причина таких мер – ужесточение режима самоизоляции (подробнее).