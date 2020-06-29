2020-06-29T09:11:44+03:00
Общество

На Красноярском море топит пляжи

Особенно в Даурском [фото]
Ася ЖУКОВА
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Особенно критичной оказалась ситуация в Даурском. Фото: Афонтово.Особенно критичной оказалась ситуация в Даурском. Фото: Афонтово.
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На Красноярском водохранилище стало топить пляжи. После ливней вода здесь начала прибывать, особенно критичной оказалась ситуация в Даурском, сообщает «Афонтово».

Сотрудники расположенных в окрестностях села баз отдыха бьют тревогу. Пляж в Даурском затопило, береговая полоса оказалась совсем узкой. Если вода не отступит, они рискуют остаться без пляжа (а, значит, и без туристов) на все лето. По словам работников, такого уровня воды на Красноярском водохранилище на их памяти еще не было.

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В Красноярском крае заработали пять пляжей - они официально открыты для отдыхающих, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Однако отдохнуть там пока что нельзя, поскольку посещение мест массового скопления людей запрещено. Тем не менее пляжи заработали на Семирадском (Емельяновский район), три - на карьерах в Зелеогорске и один - на карьере Терентьевский (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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