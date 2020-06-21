2020-06-21T04:39:11+03:00
Общество

В крае открыли для купания 5 пляжей, посещать которые запрещено

... на все время режима самоизоляции
Анна СНЕГИРЕВА
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Всего в регионе откроется 19 мест отдыха на водеВсего в регионе откроется 19 мест отдыха на водеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае заработали пять пляжей - они официально открыты для отдыхающих, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Однако отдохнуть там пока что нельзя, поскольку посещение мест массового скопления людей запрещено. Тем не менее пляжи заработали на Семирадском (Емельяновский район), три - на карьерах в Зелеогорске и один - на карьере Терентьевский (Березовский район).

Места отдыха официальные и оборудованы соответственно: имеются посты спасателей, плавсредства на случай происшествий на воде, дно обследовали водолазы и очистили для отдыхающих. В общем, готово все, но... отдыхать там нельзя все время, пока в регионе действует режим самоизоляции. Так что как бы не хотелось искупаться в жаркий денек, пока ездить на пляж все-таки не стоит.

Добавим, что в скором времени начнут открывать и другие места отдыха - всего в крае откроется на летний сезон 19 пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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