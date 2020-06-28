2020-06-28T16:57:48+03:00
Общество

В Красноярске и крае стали известны победители в розыгрыше машины и двух квартир в викторине по Конституции

Поздравляем!
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Поздравляем победителей из Красноярска.Поздравляем победителей из Красноярска.
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За субботу и воскресенье в Красноярске и крае стали известны победители в розыгрыше машины и двух квартир - в викторине на знание Конституции.

Машину "Нива" в субботу 27 июня выиграл Сергей Чумаченко, кочегар из Ужурского района. Мужчина приехал на вручение с братом, они уже подписали документы и уехали домой на своём выигрыше. Оба счастливы, говорят, что такой автомобиль – идеален для них: "Он создан для сельской местности, а ещё красивый цвет нам достался!"

С организаторами викторины на знание Конституции связались и победительницы в розыгрыше квартир. Одну выиграла 81-летняя жительница Канска Валентина Киселева. Вторую - жительница Ленинского района Красноярска Зайтуна Сафина. Известно, что Зайтуна Галяутдиновна - ветеран труда, работала медсестрой, а сейчас на пенсии.

Поздравляем победителей! Уже завтра, в понедельник, они станут обладателями новых квартир в Красноярске. Также выигравшие жители края получают свои смартфоны.

А это победительница из Канска.

А это победительница из Канска.

КОНКРЕТНО

Если вы тоже уже приняли участие в викторине, проверяйте свои номера на сайте викторина2020.рф. Напомним, участвовать может любой житель края старше 18 лет. Для этого нужно прийти на голосование по поправкам в Конституцию до 1 июля, разыскать волонтеров в желтой форме рядом с избирательными участками и ответить на 5 вопросов из специального бланка. Причем правильность ответов не важна - участвуют все заполненные бланки. Розыгрыши проводятся каждый день!

ИСТОЧНИК KP.RU

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