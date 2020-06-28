2020-06-28T07:27:22+03:00
Общество

В центре Красноярска снова заметили грибы

Собирать и есть их нельзя! [фото]
Ася ЖУКОВА
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Грибы на газоне у СФУ.Грибы на газоне у СФУ.Фото: Ася ЖУКОВА
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Грибной бум в Красноярска продолжается! Напомним, несколькими днями раньше на берегу Качи – в районе частного сектора – заметили плантации шампиньонов. Десятки, а то и сотни отборных «экземпляров».

А это шампиньоны с набережной Качи. Фото: Ася ЖУКОВА

А это шампиньоны с набережной Качи.Фото: Ася ЖУКОВА

А буквально вчера, 27 июня, целые «семьи» съедобных грибов сняли на газоне у СФУ. Говорят, они пошли после обильных дождей.

- Грибы в черте города доводилось видеть и раньше, но чтобы столько – это нечто необычное, - пишут в соцсетях. – Что ни говори, год аномальный во многих смыслах.

Красивые, но есть их нельзя. Фото: Ася ЖУКОВА

Красивые, но есть их нельзя.Фото: Ася ЖУКОВА

Напомним, срезанные в городе грибы в пищу не годятся. Они накапливают выбросы, тяжелые металлы, свинец, а также грязь и пыль. Такими можно отравиться. Поэтому не берите эти грибы сами и не покупайте у незнакомых людей. Ведь, возможно, их собрали у ближайшей обочины.

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Сначала весна пришла на месяц раньше, потом нашествие бабочек, а теперь вот – новая аномалия… В центре Красноярска пошли грибы. Целые плантации шампиньонов заметили на берегу Качи – в районе частного сектора.

-Кажется, их тут сотни, - говорят прохожие. – После ливней грибы просто прут, как будто вспарывая землю (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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