Городские грибы: в центре Красноярска заметили плантации шампиньонов

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:19:45+03:00

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Сначала весна пришла на месяц раньше, потом нашествие бабочек, а теперь вот – новая аномалия… В центре Красноярска пошли грибы. Целые плантации шампиньонов заметили на берегу Качи – в районе частного сектора.

-Кажется, их тут сотни, - говорят прохожие. – После ливней грибы просто прут, как будто вспарывая землю.

Понятно, что собирать их нельзя, есть вредно. А делать фото – пожалуйста.

Собирать и есть их нельзя.Фото: Ася ЖУКОВА

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Собранные в городе грибы употреблять в пищу нельзя. Они впитывают в себя элементы выбросов выхлопных газов машин, тяжелые металлы, свинец. Также они накапливают всю грязь и пыль. Так что такими грибами можно отравиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU