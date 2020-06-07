Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июня 2020 года: за сутки 165 заболевших

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:52:53+03:00

Пока заболевших в нашем регионе не становится меньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 5301подтвержденных диагноза (+165 за сутки)

Из них: 1494 вылечили (+6 за сутки), 49 погибших (+0 за сутки). Уровень летальности в Красноярском крае – 0,9% при среднем показателе в России – 1,19%.

Темп прироста за сутки составил 3,2%. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 247 145 (+8060 за последние сутки).

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях края.

На сегодня 732 человека под наблюдением врачей (+28 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 61 человек.

А тем временем, в Туве объявлен карантин с 8 по 21 июня, связанный с ростом числа заболевших. Подробности здесь

В целом по России ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться. Это позволяет постепенно снимать ограничения, в том числе и в Красноярском крае.

Но меры безопасности по-прежнему необходимы: держать дистанцию, носить маски, ограничивать социальные контакты, - все это нужно продолжать, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU