В Туве из-за коронавируса ввели карантин с 8 по 21 июня

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:30:55+03:00

Это связано с ростом заболеваемости в республике: она вышла на пик

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До 30 июня в республике действует режим самоизоляции. Но местные власти решили, что этого недостаточно, и объявили карантин.

Введение карантина означает, в частности, мобильные посты на автомобильных дорогах на границах между муниципальными районами и городскими округами, запрет покидать места проживания, усиление контроля за теми, кто в это время будет работать.

Напомним, Тува стала одним из последних российских регионов, где появились зараженные коронавирусом. Сюда ведут всего две автодороги и один аэропорт, и республике долго удавалось противостоять инфекции.

Но сейчас ситуация тревожная. По данным республиканских Роспотребнадзора и Минздрава на 6 июня, всего в республике выявлено 1607 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составляет 1,7.

Переболел и глава республики Шолбан Кара-оол, который вылечился от коронавируса всего несколько дней назад и приступил к работе с 4 июня.

Решение о введении карантина Шолбан Кара-оол объяснил на своей страничке в социальных сетях: «За прошедшую неделю индекс самоизоляции в Туве был крайне плохим. Возможно, на это повлиял спад пандемии в нашей стране. Между тем, развитие нашей ситуации идёт с опозданием. Мы вышли на пиковые значения распространения ковидной инфекции. Ежедневный прирост у нас перевалил за четыре процента. Как говорят специалисты, этот период может у нас продлиться минимум две недели, максимум – три.

Если анализировать случаи заражения, то невооруженным взглядом видно, что сегодня коронавирус идет через контакты людей. Особенно беспокоит меня, что одним из главных источников являются внутрисемейные очаги, их у нас уже более 70. Это очень тревожный факт. Мы все знаем, что такое семья в Туве – это, прежде всего, многодетная семья. У нас почти треть семей имеют трех и более детей».

ИСТОЧНИК KP.RU