2020-06-06T07:23:09+03:00
Происшествия

Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки на юге Красноярского края предъявили обвинение

И возбудили дело по халатности на соцзащиту
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Убийца 12-летней девочки задержан в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Убийца 12-летней девочки задержан в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя (Шушенский район) предъявлено обвинение по трем статьям: изнасилование малолетней, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней и убийство малолетней. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Напомним, жестокое преступление произошло 29 мая. Девочка вместе с младшей сестрой пошла встречать коров из стада. Вскоре сестра вернулась, а девочка осталась поиграть на детской площадке. И пропала. Ее тело нашли только 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около 3 метров. По подозрению был задержан 25-летний местный житель. Он находится под стражей и дал признательные показания.

Также возбуждено еще одно уголовное дело – по факту халатности должностных лиц центра социального обслуживания населения. По предварительной версии, должностные лица центра знали, что семья девочки неблагополучная. Однако никто из соцработников не позаботился о том, чтобы наблюдать за ней, проводить профилактическую работу. Это и стало причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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