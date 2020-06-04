2020-06-04T17:24:47+03:00
Общество

Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»

Горожан интересуют магазины с одеждой и обувью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Когда в Красноярске вновь заработает ТРЦ «Планета» - этот вопрос интересует горожан в последний месяц. Всех интересуют, в первую очередь, магазины, где продаются одежда и обувь, а также электроника, посуда, ювелирные изделия и так далее.

Поскольку накануне губернатор края подписал указ о первом этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом, тема работы магазинов перечисленных направлений вновь на гребне внимания.

Денис Попов, исполнительный директор ТРЦ «Планета»:

- Согласно указу губернатора Красноярского Края №141-уг от 03.06.2020, с 4 июня разрешена работа химчисток, ателье, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, для которых предусмотрен отдельный вход (то есть речь в данном случае об объектах уличной торговли). В связи с этим в ТРЦ «Планета» на сегодня открылась стойка карты лояльности «Совкомбанка», уже с 5 июня начнет работу химчистка, а в субботу, 6 июня, откроется ателье. Время работы банка – с 10:00 до 20:00 часов. Ателье и химчистка будут работать с 10:00 до 22:00 часов.

Так что с одеждой и обувью придется еще немного подождать.

Горожан интересуют магазины с одеждой и обувью Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожан интересуют магазины с одеждой и обувьюФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»
В Хакасии на сбившего двух девочек полицейского завели уголовное дело
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» готовится к выписке
Тематический путеводитель «Святыни Красноярского края» выходит 3 июля
Стало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балы
В Красноярском крае полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги со здания госучреждения
Михаил Пореченков: «Горький fest» в 2020 году состоится
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Спасла деньги, называется: жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов