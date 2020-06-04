Когда в Красноярске заработает ТРЦ «Планета»

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:24:47+03:00

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Когда в Красноярске вновь заработает ТРЦ «Планета» - этот вопрос интересует горожан в последний месяц. Всех интересуют, в первую очередь, магазины, где продаются одежда и обувь, а также электроника, посуда, ювелирные изделия и так далее.

Поскольку накануне губернатор края подписал указ о первом этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом, тема работы магазинов перечисленных направлений вновь на гребне внимания.

Денис Попов, исполнительный директор ТРЦ «Планета»:

- Согласно указу губернатора Красноярского Края №141-уг от 03.06.2020, с 4 июня разрешена работа химчисток, ателье, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, для которых предусмотрен отдельный вход (то есть речь в данном случае об объектах уличной торговли). В связи с этим в ТРЦ «Планета» на сегодня открылась стойка карты лояльности «Совкомбанка», уже с 5 июня начнет работу химчистка, а в субботу, 6 июня, откроется ателье. Время работы банка – с 10:00 до 20:00 часов. Ателье и химчистка будут работать с 10:00 до 22:00 часов.

Так что с одеждой и обувью придется еще немного подождать.

Горожан интересуют магазины с одеждой и обувьюФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU