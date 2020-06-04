4 Июнь 2020 2020-06-04T17:10:08+03:00

В Хакасии на сбившего двух девочек полицейского завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хакасии на сбившего двух девочек полицейского завели уголовное дело. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что ЧП произошло 2 июня на центральной улице села Райково (Усть-Абаканский район). В вечернее время полицейский возвращался домой с работы на личном автомобиле. Внезапно перед ним на дорогу из-за припаркованной возле магазина «Газели» выбежали две девочки. Это сестренки, одной из них пять лет, второй семь.

Водитель не успел среагировать и обе девочки попали под машину. С травмами различной степени тяжести дети госпитализированы в Абакан, в республиканскую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи тщательно осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, назначили автотехническую экспертизу. Судебно-медицинская экспертиза на предмет установления тяжести вреда, причиненного их здоровью, назначена и в отношении детей. Добавим, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ИСТОЧНИК KP.RU