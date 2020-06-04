2020-06-04T10:36:47+03:00
Происшествия

Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск

На месте они проведут совещание по ликвидации аварии на ТЭЦ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края и глава МЧС срочно прилетели в Норильск. Фото: пресс-служба правительства краяГубернатор Красноярского края и глава МЧС срочно прилетели в Норильск. Фото: пресс-служба правительства края
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Губернатор края Александр Усс в срочном порядке вылетел в Норильск. Вместе с ним глава МЧС России Евгений Зиничев и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Они прилетели в заполярный город, чтобы на месте провести совещание с участием представителей федеральных структур, компании НТЭК, администрации города и принять решение о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы.

Напомним, 29 мая здесь на ТЭЦ-3 произошла утечка нефтепродуктов из хранилища Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Глава региона и руководитель МЧС осмотрели поврежденный резервуар НТЭК, из которого вытекло более 20 тысяч тонн топлива. Также они запланировали облететь территорию разлива дизтоплива.

Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.

Добавим, что накануне на совещании у Президента РФ Владимира Путина было дано поручение правоохранительным органам проверить действия НТЭК по информированию органов власти и принятию мер, направленных на борьбу с утечкой топлива. Также по поручению главы государства введён режим ЧС федерального характера.

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В Норильске ликвидируют последствия технической аварии на ТЭЦ-3, в результате корой произошла утечка нефтепродуктов. Произошло это днем 29 мая. На территории ТЭЦ сооружены резервуары для дизельного топлива. Из-за проседания опор, которые без нареканий прослужили 30 лет, произошло повреждение одного из резервуаров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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