Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:36:47+03:00

На месте они проведут совещание по ликвидации аварии на ТЭЦ

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Губернатор края Александр Усс в срочном порядке вылетел в Норильск. Вместе с ним глава МЧС России Евгений Зиничев и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Они прилетели в заполярный город, чтобы на месте провести совещание с участием представителей федеральных структур, компании НТЭК, администрации города и принять решение о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы.

Напомним, 29 мая здесь на ТЭЦ-3 произошла утечка нефтепродуктов из хранилища Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Глава региона и руководитель МЧС осмотрели поврежденный резервуар НТЭК, из которого вытекло более 20 тысяч тонн топлива. Также они запланировали облететь территорию разлива дизтоплива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783011" frameborder="0"></iframe> Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.

Добавим, что накануне на совещании у Президента РФ Владимира Путина было дано поручение правоохранительным органам проверить действия НТЭК по информированию органов власти и принятию мер, направленных на борьбу с утечкой топлива. Также по поручению главы государства введён режим ЧС федерального характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU