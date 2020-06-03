2020-06-03T11:58:37+03:00
Происшествия

«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь

Корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск поговорили с жителями дома, где он жил
Мария ЛЕНЦТатьяна РЯБИНИНАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Двор большой, народу много, но момент исчезновения малыша никто не заметил.Двор большой, народу много, но момент исчезновения малыша никто не заметил.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По словам соседей, в доме много семей с детьми, у многих по трое-четверо, - и все они гуляли во дворе разными компаниями. В том числе и пропавший накануне Эртине. В тот вечер, когда он исчез, он играл со своим старшим братом и еще двумя мальчиками. И, вроде, все его видели. Но сам момент исчезновения не запомнился. Вроде, был, и вот уже его нет. О том, как нашли тело ребенка, здесь.

- Я видел его часов в пять, потом пошел спать и проснулся от криков, оказалось ребенок пропал, - рассказывает Виталий и добавляет, - семью знаю, они тут года четыре живут. Мальчик без отца и за это его «драконил» один из местных пацанов, который немного старше, года на два. Говорил, у кого отец есть, того не трогаю, а у кого нет, буду бить. Но это больше слова, дети почти ровесники. А я ему говорю, скажи, что я твой папа, он и отстанет. Ну а в тот вечер, когда он пропал, мы с соседями помогали искать, обошли все люки, чердаки, берег Енисея проверили.

- Он каждый день играл во дворе, и в этот день тоже, - рассказал еще один мужчина. – Он не мог сам уйти, тем более, на Татышев, я в это не верю. Дети вообще далеко из двора не ходят, тут и мои дети и племянники гуляют. Думаю, без криминала здесь не обошлось.

В первом сообщении от следственного комитета по поводу гибели ребенка сообщается, что внешних насильственных признаков у малыша нет. Но точный ответ даст только судебно-медицинская экспертиза.

А пока родители боятся отпускать детей одних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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