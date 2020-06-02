Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:38:16+03:00

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Коронавирус проник в мэрию Красноярска. Факт заражения лабораторно подтвердился у одного из служащих департамента городского хозяйства города, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Известно, что инфицированный, не будем указывать пол и должность, работает в отделе, в составе которого 8 специалистов. Как и где он контактировал с источников CJVID-19, сейчас выясняется для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Сам сотрудник на больничном. У всех его коллег взяли пробы на анализ. Трое уже получили отрицательные результаты. А остальные пока на карантине. А в здании департамента провели дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU