2020-06-02T13:38:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства

Это первый случай в администрации города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус проник в мэрию КрасноярскаКоронавирус проник в мэрию КрасноярскаФото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

Коронавирус проник в мэрию Красноярска. Факт заражения лабораторно подтвердился у одного из служащих департамента городского хозяйства города, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Известно, что инфицированный, не будем указывать пол и должность, работает в отделе, в составе которого 8 специалистов. Как и где он контактировал с источников CJVID-19, сейчас выясняется для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Сам сотрудник на больничном. У всех его коллег взяли пробы на анализ. Трое уже получили отрицательные результаты. А остальные пока на карантине. А в здании департамента провели дезинфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус

Депутат Законодательного собрания Красноярского края заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Имя не уточняется, однако всем депутатам и коллегам, с которыми он мог контактировать, предложили пройти тестирование. В помещениях проводятся мероприятия по дезинфекции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублей
Как соблюдаются профилактические меры в Красноярске?
В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре
Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства
В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк расширяет сервис для премиальных клиентов
Исследование: 86% потенциальных покупателей квартир задумываются о льготной ипотеке
В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм
Парк в микрорайоне Солнечном, о котором на прямой линии просили президента, обустроят за 36 миллионов рублей
В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус
За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД
Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 560 миллионов
Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске
Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом