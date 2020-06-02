Парк в микрорайоне Солнечном, о котором на прямой линии просили президента, обустроят за 36 миллионов рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:09:08+03:00

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В июне прошлого года молодая красноярка обратилась во время «прямой линии» к президенту Владимиру Путину с жалобой на отсутствие парка в микрорайоне Солнечном, где она живет. Никто об этом не забыл – ни жители микрорайона, ни городские власти. За зиму в мэрии провели подготовку, определились с проектом, с финансированием, выбрали подрядчика.

Выполнять работы по благоустройству парка будет СПК «Сфера» (в прошлом году она благоустраивала правобережную набережную). Изначальную цену контракта в 44 миллиона 315 тысяч рублей компания снизила до 36 миллионов 117 тысяч. В течение 10 дней муниципальный контракт будет подписан и можно приступать к работе.

Новый парк «Солнечный» на территории общей площадью 7,4 га должен появиться на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Там сделают дорожки из брусчатки и асфальта, проложат каменные тропинки. Велодорожки будут из резинового покрытия. Установят освещение и малые архитектурные формы, беседки. Там появится площадка для выгула собак и рядом – парковка. За счет спонсорских средств планируется построить визит-центр и кафе.

В центре будет площадка для проведения различных культурных мероприятий.

Были планы соорудить фонтан, но он не проходит по условиям проекта под федеральное финансирование. Поэтому средства для него найдут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU