2020-05-26T05:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус

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Ася ЖУКОВА
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Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус.Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже в трех общежитиях СФУ выявили коронавирус. Как рассказали на сайте университета, в выходные диагноз подтвердили в семье одного из сотрудников. В 24-м общежитии (Судостроительная, 38А). Оно предназначено для работников и их родных, либо для людей,трудившихся в СФУ больше 10 лет и сохранивших право на проживание. В общежитии провели дезинфекцию, усилен контроль.

Кроме того, интернет-ресурс «Стрелка» сообщил о еще одном случае в общежитии СФУ. COVID-19 нашли у студента 12-го общежития СФУ (Вавилова,64). Он контактировал с зараженным, после сдал анализ. И, увы, результат оказался положительным. Заболевшего отправили в больницу.

Напомним, о первом случае заражения коронавирусом в СФУ стало известно в начале апреля. Тогда заболел один из сотрудников, живущий в четвертом общежитии – по адресу проспект Свободный, 81В. Сейчас человек выздоровел и находится дома, поясняют в университете. Благодаря своевременно принятым мерам, больше никто не заразился.

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В общежитии СФУ выявили коронавирус

У одного из сотрудников СФУ, проживающего в общежитии, обнаружили коронавирус. Об этом заявили в пресс-службе университета.

Заболевший жил в четвертом общежитии – по адресу проспект Свободный, 81В. Это здание предназначено для тех, кто работает в университете и их родных, поясняют в СФУ, а также для проработавших больше десяти лет и сохранивших право проживания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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