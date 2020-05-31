2020-05-31T09:42:01+03:00
Происшествия

В аэропорту Красноярска показали, как выглядит после ремонта самолет, в который попала молния

Специально для восстановления прилетели техники из Ульяновска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В аэропорту Красноярска показали, как выглядит после ремонта самолет, в который попала молния. Фото: Кирилл СкурихинВ аэропорту Красноярска показали, как выглядит после ремонта самолет, в который попала молния. Фото: Кирилл Скурихин
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В аэропорту Красноярска показали, как выглядит после ремонта самолет, в который попала молния. Напомним, вечером 26 мая во время грозы в грузовой самолет попала молния. Грузовое воздушное судно как раз заходило на посадку, когда разряд ударил прямо в носовой обтекатель, тот буквально вогнулся внутрь. К счастью, посадка прошла успешно, в штатном режиме – груз и экипаж не пострадал.

Самолет Ан-124-100 – самый большой серийный грузовой самолет в мире – принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». Специально для ремонта их Ульяновска прилетела команда техников. Они оценили состояние и подготовили все необходимые запчасти и материалы для восстановления. И обеспечили их доставку из Ульяновска до Красноярска. Размеры обтекателя впечатляют: 3,5 метра в ширину, 3 метра в высоту, а его длина – 4 метра. Планируемый срок завершения работ – понедельник, 1 июня.

Кстати, груз отправили на подменном самолете в Европе.

А вот так самолет выглядел до ремонта. Фото: аэропорт "Красноярск"

А вот так самолет выглядел до ремонта. Фото: аэропорт "Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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