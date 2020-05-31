2020-05-31T06:27:31+03:00
Общество

В Красноярске закрывают для транспорта часть улицы в центре города

Временно, на период ремонта тепловых сетей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске закрывают для транспорта часть улицы в центре городаВ Красноярске закрывают для транспорта часть улицы в центре городаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске закрывают для транспорта часть улицы Марковского, в центре города. Сразу скажем, меры эти временные и связаны она с капитальным ремонтом тепловых сетей. Работы ведут организации «КрасКом» и ПКП «ЯрЭнергоСервис». Ограничения начнутся уже сегодня, в 24:00 – на целый месяц, до 22:00 1 июля.

Конкретно для транспорта будет закрыт участок улицы Марковского от дома номер 78 до пересечения с улицей Перенсона. На пересечении улиц Марковского и Перенсона будет сужена проезжая часть, а проехать к домам жители смогут по двусторонней схеме движения. Подъезды к домам будут осуществляться по двусторонней схеме движения.

Добавим, что ремонт дорог в Красноярске вот уже третий год финансируется по программе «Безопасные и качественные дороги». Работы начались раньше обычного срок, как только позволила погода. Уже отремонтирована улица Вильского, а улица Судостроительная в микрорайоне Пашенном будет готова к середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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