2020-05-29T09:00:43+03:00
Общество

В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа

Там полностью меняют бордюры и асфальтовое покрытие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августаВ Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ремонт улицы Судостроительной – главной и самой загруженной улицы микрорайона Пашенного – обещают завершить в середине августа. Дорога много лет нуждалась в «перезагрузке». Сейчас там подрядчики уже снимают старый асфальт и монтируют новые бордюры, параллельно обустраивая тротуары. Кстати, финансирование идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году в качестве новых бордюров применяют только природный или вибро-прессованный камень. Они долго служат и хорошо переносят влажность и перепады температур. В планах установить несколько новых светофоров, оборудовать заездные карманы, а все остановочные пункты сделать современными и безопасными. Учитываются и интересы маломобильных граждан. В финале благоустройства по контракту подрядчик восстановит газоны и высадит новые крупномерные деревья взамен утраченных, сообщили в администрации Свердловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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