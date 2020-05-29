В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа

29 Май 2020 2020-05-29T09:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске ремонт улицы Судостроительной – главной и самой загруженной улицы микрорайона Пашенного – обещают завершить в середине августа. Дорога много лет нуждалась в «перезагрузке». Сейчас там подрядчики уже снимают старый асфальт и монтируют новые бордюры, параллельно обустраивая тротуары. Кстати, финансирование идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году в качестве новых бордюров применяют только природный или вибро-прессованный камень. Они долго служат и хорошо переносят влажность и перепады температур. В планах установить несколько новых светофоров, оборудовать заездные карманы, а все остановочные пункты сделать современными и безопасными. Учитываются и интересы маломобильных граждан. В финале благоустройства по контракту подрядчик восстановит газоны и высадит новые крупномерные деревья взамен утраченных, сообщили в администрации Свердловского района.

АКТУАЛЬНО

Почему во время урагана 26 мая в Красноярске затопило уже отремонтированные крыши? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU