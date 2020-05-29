«Не стоит провоцировать друзей»: в Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки

29 Май 2020 2020-05-29T10:07:38+03:00

В Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки. Стоп-кадр видео полиции города

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В Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки. Пляски во время коронавируса не довели до добра 35-летнего жителя краевого центра, который устроил в одном из баров (расположенном в Центральном районе города) мероприятие для своих друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781938" frameborder="0"></iframe> В Красноярске наказали организатора секретной вечеринки. Видео МВД города.

Сколько человек присутствовало, не уточняется. Только вот гости оказались... как бы не обидеть ненароком, непродуманными. Начали постить фото и видео с «крутой тусы» в свои соцсети и мессенджеры. Правда, наутро спохватились и кинулись удалять все следы, а поздно – фотографии уже попали на глаза сотрудникам полиции. Вычислить место вечеринки по интерьеру оказалось не таким сложным.

- В отношении организатора возбуждено административное дело за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Оно будет направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Красноярска. В настоящее время идет проверка в отношении других участников вечеринки, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

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И хайп словила, и сама не пришла: полиция нашла участников скандальной тусовки, устроенной в Красноярске инстаграм-блогершей. Организатор вечеринки осталась дома соблюдать режим самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU