На правобережье Красноярска создадут променад

27 Май 2020 2020-05-27T11:16:48+03:00

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На правобережье Красноярска появится променад. Бульвар для прогулок обустроят на Красрабе - участке от улицы Чайковского до сквера возле ДК имени 1 Мая, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, о планах создать променад глава города Сергей Еремин объявил еще в начале февраля: «Красраб должен стать привлекательным общественным пространством, где можно комфортно прогуляться всей семьей».

Теперь все документы готовы, скоро будут пройдут торги, определен подрядчик. Работы предполагается начать в июле и завершить в нынешнем сезоне. На проект выделят средства из бюджета края.

Планируют, что бульвар на правобережье будет аналогом пешеходной части проспекта Мира. Участок благоустроят по новым стандартам. Здесь разобьют удобные дорожки из брусчатки. Плитки разной формы разделят пешеходную часть на зоны.

Поставят современные уличные и парковые фонари, все провода и коммуникации спрячут под землю. Установят новую уличную мебель. Посадят деревья и цветущие кустарники, сделают дополнительные газоны.

Для комфорта маломобильных горожан спуски к переходам будут плавными, оснащенными тактильной плиткой. По всем дорожкам можно будет легко прокатить коляску, проехать на самокате или велосипеде.

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На правобережье Красноярска появится променад

На правобережье Красноярска будет променад. О создания пешеходного бульвара вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» объявил глава города Сергей Еремин.

Накануне состоялось выездное совещание, посвященное этому вопросу, сообщает newslab. На нем было озвучено, что уже в текущем году предполагается благоустроить участок от улицы Чайковского до Центрального проезда, его длина 600 метров. Прогулочная зона пройдет параллельно Красрабу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU