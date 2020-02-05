На правобережье Красноярска появится променад

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:18:10+03:00

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На правобережье Красноярска будет променад. О создания пешеходного бульвара вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» объявил глава города Сергей Еремин.

Накануне состоялось выездное совещание, посвященное этому вопросу, сообщает newslab. На нем было озвучено, что уже в текущем году предполагается благоустроить участок от улицы Чайковского до Центрального проезда, его длина 600 метров. Прогулочная зона пройдет параллельно Красрабу.

В ходе другого этапа благоустройства ее продлят в сторону КрасТЭЦ. По словам Сергея Еремина, в результате улица Вавилова и Красраб станут привлекательными общественными пространствами, где можно устраивать прогулки всей семьей.

- Мы продолжаем формировать связные пешеходные линии для прогулок в центре города, но важно транслировать уже наработанный опыт на правый берег, - заключил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU