«Клубы дыма и гарь»: в центре Красноярска загорелось кафе

26 Май 2020 2020-05-26T15:11:31+03:00

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Клубы дыма и едкая гарь… В центре Красноярска полыхнуло кафе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

- Пожар возник в здании на улицы Красной Армии, 10, строение 5 в 17.16, - уточнили сотрудники ведомства (по этому адресу располагается кафе «Бенедикт»). – Возгорание началось на кухне заведения, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781334" frameborder="0"></iframe> Пожар в центре Красноярска.Ася ЖУКОВА

По-видимому, справиться с ним самостоятельно сотрудникам не удалось. Вызвали МЧС, четыре человека выбежали сами, еще до приезда пожарных.

На тушение привлекали 28 человек и 8 спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- В 17.50 пожар был локализован, - продолжают в пресс-службе ведомства. – и в 17.57 ликвидирован. Никто не погиб и не получил травмы. На тушение привлекали 28 человек и 8 спецмашин.

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На видео с места событий, опубликованного очевидцами в группе ЧП – Красноярск, видно: зрелище жуткое. Здание объято пламенем, от него валят густые клубы серого дыма, выбиваются языки огня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU