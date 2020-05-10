2020-05-10T13:45:51+03:00
Происшествия

«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар

Полыхнул склад на Пограничников [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар. Фото: стоп-кадр видео ЧП - Красноярск.«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар. Фото: стоп-кадр видео ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

Крупный пожар в Красноярске: на улице Пограничников,9 полыхает большой склад продуктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

На видео с места событий, опубликованного очевидцами в группе ЧП – Красноярск, видно: зрелище жуткое. Здание объято пламенем, от него валят густые клубы серого дыма, выбиваются языки огня.

ЧП в Красноярске 10.05.2020 На Пограничников горит склад. .Видео: ЧП - Красноярск, Кирилл КОШПАРЕНКО.

- Загорание произошло в 15.53 в Советском районе, - рассказывают спасатели. – Площадь – 800 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности. Работают 45 человек, 15 спецмашин. – Произошло обрушение кровли на площади в 200 квадратных метров.

По словам сотрудников, горит уже не один склад, а несколько. По одной из версий: причина пожара в том, что загорелась стена рядом с холодильником. А вскоре все здание было в огне.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Испугалась, как ребенок»: в Красноярске хозяйка ищет убежавшую после пожара таксу
«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар
После ареста Анатолия Быкова в Красноярске прошли митинги
Эвакуированных из Индии туристов спецбортом доставят в Красноярск
Красноярцев предупредили о пробках на дивногорской трассе из-за опасной скалы
«Привязали к забору и ушли»: преданный хозяевами пес несколько часов охранял сумку с последними пожитками из дома
Отключение горячей воды в Красноярске летом 2020 года перенесли из-за коронавируса
Жара под +30 пришла в Красноярск
В домах красноярцев отключили отопление
«Какой ценой досталось счастье – помните»: красноярцы зажгли фонарики Победы
Коронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человека
Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье
В Красноярске неизвестный подделал документы ради опекунских пособий на детей