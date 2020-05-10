«Обрушилась крыша – кругом искры»: в Красноярске случился большой пожар

10 Май 2020 2020-05-10T13:45:51+03:00

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Крупный пожар в Красноярске: на улице Пограничников,9 полыхает большой склад продуктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

На видео с места событий, опубликованного очевидцами в группе ЧП – Красноярск, видно: зрелище жуткое. Здание объято пламенем, от него валят густые клубы серого дыма, выбиваются языки огня.

ЧП в Красноярске 10.05.2020 На Пограничников горит склад. .Видео: ЧП - Красноярск, Кирилл КОШПАРЕНКО.

- Загорание произошло в 15.53 в Советском районе, - рассказывают спасатели. – Площадь – 800 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности. Работают 45 человек, 15 спецмашин. – Произошло обрушение кровли на площади в 200 квадратных метров.

По словам сотрудников, горит уже не один склад, а несколько. По одной из версий: причина пожара в том, что загорелась стена рядом с холодильником. А вскоре все здание было в огне.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU