2020-05-26T10:32:05+03:00
Общество

200 туристов из Душанбе сегодня доставят в Красноярск

Все пассажиры отправятся на самоизоляцию
Ася ЖУКОВА
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200 туристов из Душанбе сегодня доставят в Красноярск.200 туристов из Душанбе сегодня доставят в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Очередной вывозной рейс – теперь из Душанбе – прилетит в Красноярск во вторник, 26 мая. Об этом сообщает сетевой ресурс «Коронавирус: рейсы в РФ».

Домой вернутся люди из-за пандемии коронавируса застрявшие в Таджикистане. На рейс зарегистрировались 200 пассажиров.

Всех прибывших в Красноярск пассажиров отправят на двухнедельную самоизоляцию домой или в обсерватор (если они из отдаленных территорий). Сейчас это обязательное требование.

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Еще одну партию туристов – на этот раз из Таиланда – доставили в Красноярск. Об этом рассказал на своей странице в инстаграме министр транспорта Константин Димитров.

- Снова – по поручению губернатора Александра Усса – вернули наших земляков. Днем 19 мая в аэропорту Черемшанка приземлился АН-24 из Новосибирска (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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