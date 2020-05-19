2020-05-19T17:58:26+03:00
Коронавирус Covid-19

37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск

… сообщает министр транспорта
Ася ЖУКОВА
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37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск.37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одну партию туристов – на этот раз из Таиланда – доставили в Красноярск. Об этом рассказал на своей странице в инстаграме министр транспорта Константин Димитров.

- Снова – по поручению губернатора Александра Усса – вернули наших земляков. Днем 19 мая в аэропорту Черемшанка приземлился АН-24 из Новосибирска.

Он привез домой, в Красноярск, 39 пассажиров рейса Пхукет - Владивосток – Новосибирск, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса. Жителей Красноярска, Железногорска и Канска развезли по домам, как рекомендует Роспотребнадзор. Все они должни уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Еще двух человек, они из Норильска, отправили в обсерватор санатория «Лесной» под Красноярском.

Напомним, по данным оперштаба на 19 мая, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае возросло до 1941. Вылечили 565 (это +22 пациента за минувшие сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск
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