За выходные в пригороде Красноярска утонули двое детей

25 Май 2020 2020-05-25T12:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие выходные в пригороде Красноярска утонули двое детей. Первая трагедия произошла в дачном поселке возле Зыково. Чтобы достать тело подростка из водоема, пришлось вызвать водолазов. Спасатели передали его сотрудникам полиции для дальнейших действий.

А второй ребенок погиб прямо в Березовке. И тоже понадобилась помощь водолазов, чтобы найти и поднять его со дна. Точный возраст обоих неизвестен, пишет Newslab.ru.

Дети купались, а между тем в крае нет ни одного официально открытого пляжа. Да и купаться в мае – это вообще нонсенс. Несмотря на аномально жаркую погоду, вода продолжает оставаться холодной. Задача родителей сейчас – уберечь детей от соблазна поплескаться в реке или озере, не отпускать их одних на водоемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двадцать два гребка до цели: стало известно имя героя, спасшего ребенка на Енисее. Молодой человек вышел на пробежку и услышал с берега крики о помощи [видео]

- На самом деле все получилось случайно, - скромничает молодой человек в форме полицейского, с капитанскими погонами и нагрудным значком сотрудника ГИБДД. – Я занимаюсь спортом и каждый день после службы бегаю по нашей набережной. А в среду 20 мая было особенно жарко. Не знаю, почему, я решил пробежаться вдоль берега. Наверное потому, что возле Енисея, от воды, немного прохладнее. Ну, а там увидел ребятишек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU