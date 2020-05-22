Двадцать два гребка до цели: стало известно имя героя, спасшего ребенка на Енисее

- На самом деле все получилось случайно, - скромничает молодой человек в форме полицейского, с капитанскими погонами и нагрудным значком сотрудника ГИБДД. – Я занимаюсь спортом и каждый день после службы бегаю по нашей набережной. А в среду 20 мая было особенно жарко. Не знаю, почему, я решил пробежаться вдоль берега. Наверное потому, что возле Енисея, от воды, немного прохладнее. Ну, а там увидел ребятишек.

Парень спас тонущего ребенка в Лесосибирске. .Видео: ЧП - Лесосибирск.

Накануне мы писали о том, что в Лесосибирске (город в Красноярском крае) неизвестный мужчина спас мальчишку, который едва не утонул в Енисее. Четверо школьников решили искупаться, несмотря на то, что вода в Енисее еще ледяная. Плескались на мелководье, прыгали с бревен возле берега. Один из них то ли отошел чуть в сторону, то ли свалился с бревна. И попал под течение. Потерял ногами дно, начал захлебываться. Друзья давай кричать, звать на помощь, этот зов и услышал наш герой. А зовут его Андрей Ямаев.

Парень кинулся в ледяную воду, чтобы вытащить мальчишку. Фото: ЧП - Лесосибирск

- Когда я спустился к берегу, увидел несовершеннолетних на плоту, они купались. И один начал тонуть. Я не раздумывал, бросился за ним. Вытащил – мальчишка в шоке. Спрашиваю: «Как так получилось?» А он мне: «Я испугался, запаниковал, сам не понял, как меня понесло».

Расстояние до школьника Андрей проделал в 22 гребка. Вывел его на берег, у того зубы стучат, то ли от страха, то ли от холода. Полицейский хотел его домой проводить, передать родителям. Но пока одевался, друзья от него сбежали, сиганули так, что только пятки сверкали.

Вроде бы близко от берега, но для ребенка глубоко. Фото: ЧП - Лесосибирск

Жена удивилась, когда увидела, что футболка у мужа сухая, а шорты и кроссовки мокрые. Он ей одной рассказал о случившемся и все. Эта история так и осталась бы «за кадром», если бы не случайная свидетельница, мама с малышом, гулявшая на набережной. Она сняла все на камеру, потом выложила в социальные сети. И понеслось: «ищут пожарные, ищут милиция»… Да-да, розыск безымянного героя объявили МЧС и полиция. Подключились соцсети и СМИ.

А оказалось, что герой вот он, рядом.

Вывел мальчишку на берег, а у того зуб на зуб не попадает. Фото: ЧП - Лесосибирск

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- Помогите, я не умею плавать, он утонет! – на мелководье Енисея (в Лесоосибирске, Красноярский край) метался перепуганный пацан. А его друг беспомощно барахтался в воде – в нескольких метрах от берега. Вроде бы близко, но местные говорят, глубина там порядочная, особенно для ребенка. Неизвестно, как бы все повернулось, если бы не прохожий. Молодой человек спас тонущего мальчишку – вытащил из воды и был таков. Теперь его ищет МЧС, чтобы наградить (подробнее).